Приговоренная за пожар в «Зимней вишне» попросила об освобождении по болезни

Октябрьский районный суд Новосибирска зарегистрировал ходатайство об освобождении от наказания по болезни бывшей главы кузбасской инспекции Госстройнадзора Танзили Комковой. Она отбывает 18-летний срок по делу о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня». Рассмотрение ходатайства пройдет 28 мая, следует из картотеки суда.

Центральный районный суд Кемерова приговорил экс-чиновницу Комкову в декабре 2021 года по обвинению в получении взяток, злоупотреблении полномочиями и отмывании средств. По версии следствия, фигурантка получила 7 млн руб. за то, чтобы не обращать внимания на нарушения при строительстве «Зимней вишни». В итоге объект возвели и приняли с неработающей системой пожаротушения, а запасные выходы в нем были заблокированы. В октябре 2024 года защита бывшей главы инспекции обращалась в суд с просьбой освободить осужденную по болезни, но уже в декабре ходатайство отозвали.

Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года. Возгорание началось на верхнем этаже, где находились игровые зоны с аттракционами и кинотеатр. Погибли 60 человек, большинство — дети. Всего по делу о пожаре приговорили полтора десятка человек, включая представителей компании-собственника ТЦ, а также спасателей и руководителей регионального МЧС, участвовавших в тушении.

