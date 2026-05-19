Белгородские автодилеры инвестировали в маслосырзавод 840 млн рублей

В Белгородской области завершается реализация крупного агропромышленного проекта — в селе Подольхи Новооскольского округа к июню планируется запуск маслосырзавода ООО «Новый Хутор». Объем инвестиций — 840 млн руб. Об этом сообщил глава района Андрей Миськов.

Инициаторами проекта выступили белгородские бизнесмены Роман Шайдаров и Алексей Васильев, известные прежде всего по активам в автомобильном бизнесе. После выхода на проектную мощность завод сможет перерабатывать до 60 т сырого молока за смену. На предприятии намерены выпускать молочную продукцию, включая пастеризованное молоко, кефир, сметану, сливочное масло, творог, сыры, йогурты и мороженое. Будет создано 60 новых рабочих мест.

Инвесторы уже построили производственный корпус, реконструировали сырный цех, провели капремонт административного здания и дополнительных помещений. Завершены монтаж технологического оборудования и подключение инженерной инфраструктуры.

ООО «Новый Хутор» зарегистрировано в октябре 2023 года в Новооскольском округе Белгородской области. Уставный капитал компании составляет 10 тыс. руб. Генеральным директором с момента основания выступает Александр Осипов. Согласно данным Rusprofile, владельцами предприятия на паритетных началах являются Роман Шайдаров и Алексей Васильев, каждому принадлежит по 50% долей. В 2024 и 2025 годах компания не получала выручки, зафиксировав убытки в размере 774 тыс. и 2,66 млн руб. соответственно.

Для совладельцев «Нового Хутора» молочный рынок стал новым направлением. Господин Шайдаров участвует в 21 юридическом лице, большинство из которых связаны с автомобильным рынком. Совокупная выручка этих компаний в 2025 году достигла 18 млрд руб., а чистая прибыль составила 368 млн руб. Среди крупнейших активов предпринимателя — ООО «Моравия-Эстейт», специализирующееся на продаже легковых автомобилей. Компания зарегистрирована в Белгороде в 2013 году. По итогам 2025 года получила 2,2 млрд руб. выручки и 21 млн руб. чистой прибыли. Еще один значимый актив — ООО «Авалон», представленный торговым центром автозапчастей на Водстрое в облцентре, чья выручка за прошлый год составила 4,2 млрд руб. при прибыли в 17 млн руб.

Алексей Васильев является совладельцем 19 компаний, значительная часть которых пересекается с активами господина Шайдарова. Помимо ООО «Моравия-Эстейт» и «Авалона», где ему принадлежит по 20% в уставном капитале, он входит в число владельцев ООО «Тринити Моторс» (20%) — официального дилера Hyundai в Белгороде. Доля Романа Шайдарова в нем составляет 32,5%, остальными частями владеют Григорий Былов и Роман Щипцов (32,5 и 15% соответственно). С декабря 2025 года юрлицо находится в процессе реорганизации. По итогам прошлого года выручка «Тринити Моторс» выросла на 22%, до 2,68 млрд руб., а чистая прибыль увеличилась более чем в 50 раз — с 557 тыс. до 30,6 млн руб.

Анна Швечикова