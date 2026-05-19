Жителям Приморья будут рассылать СМС о каждом случае гибели детей на воде

Власти Приморского края накануне летнего купального сезона намерены усилить меры по предотвращению гибели детей на воде.

«Принято решение уведомлять всех приморцев путем СМС-оповещения о гибели детей на водных объектах. Также в местах трагедий на воде будут установлены предупреждающие щиты»,— цитирует пресс-служба правительства региона заявление главы министерства по делам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий Александра Златкина.

Министр также призвал глав муниципалитетов и руководителей коммерческих структур оградить или засыпать технические карьеры, заполненные водой,— вдали от морского побережья местные жители их используют для купания. В сообщении указывается, что «это самый опасный вид водоема — из-за резкого спада температур и скрытых угроз».

10 мая текущего года первый трагический случай на воде в Приморье произошел именно на подобном техническом водоеме в Спасске-Дальнем. Там утонула девочка. Всего, по информации краевых властей, в среднем за летний период в Приморье тонут около десяти детей. При этом статистика за последние годы ухудшается. Так, в 2024 году в регионе утонули шестеро детей, в 2025 году — 10 детей уже к началу августа.

Алексей Чернышев, Владивосток