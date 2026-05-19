Киберполиция Петербурга задержала 20 дропперов за продажу банковских карт

Сотрудники Управления по борьбе с киберпреступностью ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области за неделю задержали 20 человек, подозреваемых в неправомерном обороте средств платежей. Фигуранты оформляли банковские карты и передавали доступ к ним третьим лицам за небольшое вознаграждение. Возбуждены уголовные дела.

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Закон предусматривает для фигурантов штрафы до 300 тыс. рублей

Среди задержанных — молодые люди 20–25 лет и граждане 45–52 лет. По данным МВД, подобные операции наносят многомиллионный ущерб гражданам и экономике. Закон предусматривает для фигурантов штрафы до 300 тыс. рублей либо лишение свободы на срок до трех лет.

Кирилл Конторщиков