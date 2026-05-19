В Северной Осетии рекордно подешевели новостройки на фоне слабого спроса

В апреле 2026 года Северная Осетия стала регионом с самым заметным снижением цен на первичное жилье. По данным Единого ресурса застройщиков со ссылкой на «СберИндекс», средняя цена 1 кв. м упала на 2%, до 119,4 тыс. руб. Для региона это выглядит особенно резко на фоне недавних оценок Росстата: по итогам четвертого квартала 2025 года средняя стоимость «квадрата» в новостройках в республике составляла 84,5 тыс. руб., а на вторичном рынке — 83,9 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Рынок в Северной Осетии реагирует не на единичную акцию застройщика, а на более широкий сдвиг спроса. В начале 2026 года Минстрой утвердил среднюю рыночную стоимость жилья в республике на уровне 79,4 тыс. руб. за 1 кв. м, то есть ниже апрельской цены новостроек почти на 40 тыс. руб. Разрыв между нормативной оценкой и реальной ценой показывает, что первичный рынок в регионе остается чувствительным к платежеспособному спросу и условиям ипотечного финансирования.

Северная Осетия оказалась не единственным регионом, где апрель принес удешевление жилья. Второе место в списке ЕРЗ заняла Астраханская область, где «квадрат» подешевел на 1%, до 165 тыс. руб., а на третьем месте оказалась Орловская область со снижением на 0,8%, до 98,7 тыс. руб. Такой разброс цен и динамики обычно указывает на локальную структуру предложения: где-то рынок насыщают новые проекты, где-то застройщики корректируют прайсы ради продаж, а где-то срабатывает сезонное охлаждение спроса.

ЕРЗ в мае сообщал, что годовой прогноз продаж новостроек по договорам долевого участия на 2026 год составляет всего 20 млн кв. м, что отражает осторожные ожидания участников рынка после слабого спроса и дорогих денег. В таких условиях даже небольшие регионы с ограниченным объемом сделок могут показывать заметные месячные колебания цен: один проект, одна крупная скидка или изменение структуры экспозиции способны сместить среднюю цену сильнее, чем на крупных рынках.

Станислав Маслаков