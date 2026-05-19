Фонд НПИ направил 10 млн рублей на масштабирование бизнеса в регионах

Четыре проекта, один из которых реализуется в Ижевске, получили грантовую поддержку от Фонда новых предпринимательских инициатив (НПИ) по итогам конкурса «СВОй бизнес» в 2025 году. Объем распределенных средств — 10 млн руб. Как сообщает пресс-служба организации, всего было направлено 49 заявок с суммарным запросом более 100 млн руб.

Конкурс ориентирован на участников и ветеранов СВО, а также членов их семей. Отбор включал личные собеседования и оценку бизнес-моделей.

Финансирование распределено между четырьмя направлениями.

В Донецке поддержку получил технологический проект по разработке дисплея 360° для рынка наружной рекламы. Средства направлены на запуск производства.

В Нерюнгри грант получила студия грудничкового плавания. Финансирование направлено на расширение инфраструктуры и увеличение пропускной способности.

В Ульяновске поддержку получил семейный бизнес — пекарня полного цикла. Средства позволили открыть вторую точку и увеличить объем производства.

В Ижевске финансирование направлено в производственный проект по выпуск порционного корма для животных. Речь идет о сегменте, который активно перестраивается после ухода зарубежных брендов.

Реализация проектов началась в феврале 2026 года. Аналитики Фонда указывают, что предприниматели выбирают прикладные ниши с прогнозируемым потреблением и относительно быстрым выходом на выручку. «Опыт первого конкурса указывает на формирование устойчивого запроса на альтернативные источники финансирования. В условиях ограниченного доступа к банковским продуктам грантовые программы являются одним из рабочих механизмов входа в предпринимательство»,— говорится в сообщении.

В 2026 году конкурс «СВОй бизнес» проведут повторно. За 1,5 года Фонд оказал предпринимателям более 500 услуг по различным запросам, проводит стратегические сессии и индивидуальные консультации на безвозмездной основе.