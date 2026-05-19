Студия 500LUX показала проект световой среды для крупного ЖК на премии «Твердые знаки» в Удмуртии

Студия светодизайна 500LUX представила проект фасадного освещения и световой среды для нового жилого комплекса «Икигай» в пригороде Ижевска на бизнес-премии «Твердые знаки—2026» в Удмуртии. Номинация — «Эффективный сервис B2B». О проекте экспертному совету рассказал основатель студии Сергей Ренжин.

«Мы берем фасады зданий и смотрим на названия объектов. В данном случае — ”Икигай”. Это японское понятие, означающее предназначение в жизни. Мы разбираем архитектуру на составляющие, смотрим на ландшафт, изучаем материалы, после чего разрабатываем концепцию световой среды. Задача света — не просто подсветить, а подчеркнуть особенности архитектуры, показать здание вечером с лучшей стороны»,— сказал господин Ренжин.

Он показал концепцию. Проект реализуется в течение двух лет. «В 90 % случаев застройщики не используют архитектуру — они просто лепят одинаковые блоки, в которые селят людей. Там не нужен светодизайнер, там нужен психотерапевт»,— считает спикер.

Региональная бизнес-премия «Твердые знаки» проходит в Удмуртии в пятый раз. Компании представили проекты в девяти номинациях. Их 29-30 апреля оценивал экспертный совет. Победителями будут признаны те предприниматели, чьи проекты наберут больше всего баллов. Лучших объявят на торжественной церемонии вечером 21 мая в банкетном зале «Бородинский» в Ижевске. Мероприятие пройдет в рамках празднования Дня предпринимателя.