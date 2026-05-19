За первый квартал этого года убытки пермского транспорта составили почти 500 млн рублей

По данным департамента транспорта администрации Перми, пассажиропоток за I квартал 2026 года составил 51,2 млн человек. Это на 11% ниже, чем за первый квартал годом ранее, когда пассажиропоток составлял 57 млн пассажиров. Из них 43,9 млн пришлось на автобусные маршруты и 7,3 млн — на трамвайные. Эта информация сегодня была озвучена на заседании комитета по экономическому развитию.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Доходы транспортной отрасли за I квартал составили 1293,9 млн руб. Еще 96,4 млн пришлось на доходы от поездок по льготным проездным. Расходы составили 1788,7 млн руб., что на 83,2 млн руб. меньше, чем в прошлом году.

Дотация бюджета составила 494,8 млн руб. Сумма взысканных штрафов за безбилетный проезд увеличилась с 9,9 млн руб. до 12,2 млн руб.