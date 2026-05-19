Пермское УФАС возбудило дело в отношении АО «СтройПанельКомплект»

Пермское УФАС подозревает АО «СтройПанельКомплект» в нарушении закона при рекламе объектов недвижимости. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Ранее в УФАС поступила жалоба ООО «Чернушинское УТТ», входящего в состав АО «Спецнефтетранс». В обращении указано, что в новостной ленте социальной сети сотрудники ООО «Чернушинское УТТ» увидели рекламу недвижимости в ЖК «Экопарк Сосновый», реализуемую АО «СтройПанельКомплект», адресованную сотрудникам АО «Спецнефтетранс» в рамках специального предложения. При этом сотрудники ООО «Чернушинское УТТ» не заключали договоры на приобретение жилых помещений в ЖК «Экопарк Сосновый», также ООО «Чернушинское УТТ» не имеет договоров с АО «СтройПанельКомплект» на предоставление особых условий для приобретения квартир в этом ЖК. Помимо прочего, в тексте рекламы не названы специальные условия, которыми могут воспользоваться работники ООО «Чернушинское УТТ».

Закон о рекламе запрещает распространять недостоверную рекламу, которая содержит не соответствующие действительности сведения об условиях приобретения товара.

Пермское УФАС считает, что при указанных обстоятельствах, с учетом отсутствия договорных отношений между заявителем и АО «СтройПанельКомплект», а также преимуществ, которые предлагаются сотрудникам ООО «Чернушинское УТТ», в данном случае содержатся признаки нарушения законодательства.

Пермское УФАС возбудило в отношении рекламодателя - АО «СтройПанельКомплект» дело по признакам нарушения Закона о рекламе. Распространителю ненадлежащей рекламы грозит административная ответственность в соответствии с КоАП РФ.