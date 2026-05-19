В производственной зоне «Рыбацкое» может появиться комплекс формата light industrial

Компания «НеваРент» уведомила комитет по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга о подготовке изменений в проект планировки и межевания территории производственной зоны «Рыбацкое». На этой территории может появиться объект формата light industrial, сочетающий складские и производственные площади, сообщает «РБК Петербург».

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Партнер и руководитель отдела индустриальной и складской недвижимости IPG.Estate Филипп Чайка считает, что проект, вероятнее всего, будут реализовывать поэтапно.

«Скорее всего, проект будет реализовываться очередями. В текущей рыночной ситуации наиболее вероятен сценарий с запуском первой очереди объемом порядка 20 тыс. кв. м либо складского, либо производственного, либо light industrial формата»,— отметил господин Чайка.

Предполагается, что общая площадь нового строительства составит около 150 тысяч квадратных метров.

Матвей Николаев

