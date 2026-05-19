Прокуратура ЕС подозревает Грецию в нецелевом использовании миллионов евро

Европейская прокуратура начала проверку по факту возможных нарушений при использовании правительством Греции средств ЕС. Как сообщает Politico, речь идет о средствах на строительство двух центров для приема и размещения мигрантов, которое было оценено Грецией в €11,3 млн.

Два греческих чиновника на условиях анонимности сообщили изданию, что массу вопросов у прокуратуры вызывает очень высокая стоимость строительства и условия подбора подрядчиков. Так, контракты на строительство выдавались частным компаниям без публичного тендера, а конечная стоимость строительства оказалась в 15 раз выше, чем у аналогичных проектов. В европейской прокуратуре на запрос Politico пообещали рассказать о подробностях расследования позже, «когда будет что сказать».

Подозрительные контракты были выданы двум компаниям в 2020 году в период пандемии COVID-19. Компании должны были построить два центра размещения, рассчитанные в общей сложности на 3 тыс. мигрантов. Стоимость строительства одного из них оценивалась изначально в €4,3 млн, но потом цена увеличилась на €1,7 млн. Второй центр подорожал с €3,6 млн до €5,3 млн. По сравнению с аналогичными проектами в Греции разница в стоимости составляла от 5% до 288%.

Алена Миклашевская