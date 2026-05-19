Кратковременные дожди ожидаются местами по Удмуртии 20 мая

Днем 20 мая местами по Удмуртии пройдут кратковременные дожди. Осадки наиболее вероятны в Ижевске и южных районах республики. Возможны локальные грозы. Об этом в Telegram написала синоптик Гидрометцентра республики Дарья Зеленцова.

Днем 20 мая температура воздуха повысится до 24-29°С, ночью столбик термометра не опустится ниже 12-17°С. После осадков ожидается небольшое похолодание: 21 мая днем температура воздуха составит 21-26°С. Ночью — окажется в пределах 7-12°С. В пятницу, 22 мая, осадки не предвидятся. Температурный фон начнет повышаться: днем 24-29 °С, ночью 6-11°С.