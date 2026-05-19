В Оренбурге построят новый беговой центр в парке «Березка»

В Оренбурге определили площадку для строительства нового бегового центра. Он разместится в парке «Березка». Беговой центр будет «абсолютно бесплатным и удобным для горожан», сообщает губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев.

По словам главы региона, в центре организуют раздевалки, душевые, универсальные залы для тренировок и лекций, а также зоны отдыха и питания. Будет благоустроена и прилегающая территория, на которой появятся уличные беговые дорожки со специальным прорезиненным покрытием, воркаут-зоны, детские площадки и пространства для семейного отдыха.

Зимой инфраструктура будет использоваться для лыжных забегов. Планируется, что первое мероприятие на площадке проведут до конца этого года.

«Мы попали в список 22 городов России, где будет создана новая инфраструктура для спортсменов. Масштабный проект запустила Всероссийская федерация легкой атлетики во главе с ее председателем Петром Фрадковым. Проект будет создан при финансовой поддержке АНО «Евразия», которая осуществляет свою деятельность на частные средства», — сообщает Евгений Солнцев.

Руфия Кутляева