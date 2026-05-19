В Коми готовят к запуску индустриальный парк с производством оборудования и дата-центрами

Первый в республике Коми индустриальный парк «Зеленец» планируют открыть 1 сентября 2026 года. Об этом сообщил инвестор проекта и владелец АО «ИП «Зеленец» Артем Драгунов, пишут «Ведомости Северо-Запад». Сейчас четыре будущих резидента занимаются подготовкой проектно-сметной документации и адаптацией технологического оборудования под площадку. Речь идет о компаниях, работающих в сфере производства оборудования и создания дата-центров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Первый индустриальный парк в Коми планируют открыть в сентябре этого года

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Первый индустриальный парк в Коми планируют открыть в сентябре этого года

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Строительство индустриального парка в Сыктывдинском районе началось еще в 2022 году. Изначально проект ориентировали на глубокую переработку древесины, а запуск комплекса планировался на конец 2024 года. Однако сроки реализации были пересмотрены.

По словам господина Драгунова, концепцию парка пришлось изменить из-за сокращения экспорта продукции деревообработки в страны Евросоюза. В результате часть потенциальных резидентов отказалась от участия в проекте.

«Сейчас основное направление индустриального парка — производство оборудования и создание опытно-производственной площадки для развития цифровых сервисов на территории Республики Коми»,— отметил инвестор.

Он также сообщил, что вложения со стороны инвестора составят около 750 млн рублей, еще порядка 500 млн рублей планируют вложить резиденты.

Матвей Николаев