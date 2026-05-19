Центр Нижнего Новгорода перекроют 23 и 24 мая из-за полумарафона «Беги, герой!»

Несколько улиц перекроют в Нижегородском и Канавинском районах Нижнего Новгорода 23 и 24 мая из-за полумарафона «Беги, герой!». Об этом сообщили в Центре развития транспортных систем региона.

Фото: ЦРТС

С 21:00 субботы до 16:00 воскресенья движение ограничат на улицах Бетанкура, Советская, Керченская, Канавинском мосту, Похвалинском и Зеленском съездах, Нижневолжской набережной, улицах Красная Слобода и Широкая, набережной Гребного канала, площади Минина и Пожарского и улицах Минина, Варварская и Алексеевская. Изменятся и маршруты общественного транспорта.

Полумарафон «Беги, герой» проводится в Нижнем Новгороде с 2015 года. Предусмотрены дистанции на 5, 10, 21,1 и 42,2 км и детские старты. В прошлом году в забеге поучаствовали около 20 тыс. человек.

Елена Ковалева