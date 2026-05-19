В Самарской области проводят проверку по факту гибели человека на железной дороге

Следственные органы организовали доследственную проверку по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека). Проводятся мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего, сообщает Центральное МСУТ СКР.

По предварительной информации ведомства, вечером 18 мая грузовой поезд смертельно травмировал 60-летнюю женщину на перегоне Похвистнево — Бугуруслан. Погибшая переходила железнодорожные пути в неустановленном месте и нарушила «правила безопасного нахождения на объектах железнодорожного транспорта».

