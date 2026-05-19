В Самаре возбудили уголовное дело по факту нападения собак на школьника
Следователь возбудил уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей) по факту нападения безнадзорных собак на подростка в Советском районе Самары. Об этом сообщает СУ СКР по Самарской области.
По версии следствия, 18 мая на школьника напали безнадзорные собаки на остановке общественного транспорта около торгового центра. Подростку оказали медицинскую помощь, он находится на амбулаторном лечении.
В рамках предварительного расследования будет дана правовая оценка действиям (бездействию) лиц и организаций, ответственных за отлов безнадзорных животных.