Осужденная по делу о пожаре в «Зимней вишне» снова просит об освобождении

В Октябрьский районный суд Новосибирска поступило ходатайство об освобождении от наказания в связи с болезнью Танзили Комковой — экс-главы кузбасской инспекции Госстройнадзора, отбывающей 18-летний срок по делу о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня». Судебное заседание назначено на 28 мая, указывается в картотеке суда.

Фото: Максим Серков, Коммерсантъ

В октябре 2024 года защита обращалась в Октябрьский райсуд с аналогичным ходатайством, но впоследствии отозвала его.

В декабре 2021 года Центральный райсуд Кемерова приговорил Танзилю Комкову к 18 годам колонии общего режима и штрафу в размере 80 млн руб. по двум эпизодам ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление полномочиями) и ст. 174.1 УК РФ (отмывание денег). В срок отбывания наказания ей зачли время содержания под стражей с 30 марта 2018 года по 26 сентября 2023 года (вступление приговора в законную силу), расчет производился по формуле «один день в СИЗО за полтора дня в колонии общего режима». Отбывать наказание экс-чиновницу отправили в ИК-9 Новосибирска.

По версии следствия, за взятки, общая сумма которых составила 7 млн руб., экс-глава кузбасской инспекции Госстройнадзора закрывала глаза на нарушения при строительстве ТЦ «Зимняя вишня». В итоге ТЦ был введен в эксплуатацию с неработающей системой пожаротушения и заблокированными выходами для экстренной эвакуации посетителей. В марте 2018 года там при пожаре погибли 60 человек, в том числе 37 детей.

По делу о пожаре к уголовной ответственности привлекли полтора десятка человек, в том числе спасателей, принимавших участие в тушении, их руководителей из регионального МЧС, представителей «Зимней вишни» и компании-собственника ТЦ.

