ВТБ в Новосибирской области возглавил выходец из Сбербанка

Управляющим ВТБ в Новосибирской области назначен Андрей Беднарский. Новый руководитель продолжит усиливать позиции банка в регионе и развивать сотрудничество с ключевыми предприятиями и компаниями, сообщает пресс-служба ВТБ.

Ранее топ-менеджер занимал руководящие позиции в региональных подразделениях Сбербанка Дальневосточного и Сибирского федеральных округов. Предыдущий руководитель ВТБ в Новосибирской области — Сергей Никулин покинул банк для дальнейшей работы вне структуры группы, на этом посту он проработал с 2021 года.

На данный момент в состав ВТБ в Новосибирской области входят 45 отделений, банк обслуживает свыше 32 тыс. юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также более 640 тыс. розничных клиентов, что составляет около 30% активного населения региона. По итогам первого квартала 2026 года совокупный кредитный портфель банка превысил 265 млрд руб., а портфель пассивов юридических и физических лиц достиг 281 млрд руб.

Лолита Белова