В Оренбуржье суд рассмотрит дело о нападении на сотрудников больницы

В суд направлено уголовное дело в отношении жителя Орска, обвиняемого по п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением насилия к гражданам), сообщает прокуратура Оренбургской области.

По данным надзорного ведомства, в феврале обвиняемый находился на территории ГАУЗ «Городская больница Орска». Он сопровождал свою знакомую, нуждающуюся в медицинской помощи. В состоянии опьянения житель Орска «задел зеркало кареты скорой помощи, облил ее водителя спиртным, после чего начал выражаться нецензурной бранью в адрес неопределенного круга лиц».

После этого фигурант проследовал в приемный покой и продолжил браниться, раскидал стулья и нанес удар по монитору персонального компьютера. Врач попытался пресечь противоправные действия, но обвиняемый «нанес ему удары руками и ногами по голове и телу». Затем и водитель скорой попытался остановить мужчину, но тоже получил удар по лицу.

Руфия Кутляева