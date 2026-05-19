В Петербурге объявили желтый уровень опасности из-за аномальной жары

В Петербурге 19 мая с 12:00 до 21:00 объявлен желтый уровень погодной опасности. Причиной стала очень высокая температура воздуха, местами ожидающаяся до плюс 30 градусов Цельсия. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В городе ожидается +30 градусов

Фото: Игорь Никитин, Коммерсантъ В городе ожидается +30 градусов

Фото: Игорь Никитин, Коммерсантъ

Желтый уровень означает потенциально опасную погоду. В городской администрации уточнили, что такой прогноз сохранится до вечера вторника.

В Смольном рекомендовали горожанам в этот день надевать одежду из натуральных тканей, следить за своим состоянием и не допускать обезвоживания.

Карина Дроздецкая