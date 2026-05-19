Власти РФ попросят Китай войти в проект дороги вдоль Каспия

Россия обсуждает с Китаем участие китайских компаний и финансовых институтов в строительстве и финансировании автомобильного коридора вдоль Каспийского моря. Об этом заявил вицепремьер РФ Марат Хуснуллин в интервью «РИА Новости» на форуме «Россия — исламский мир: КазаньФорум2026». Планируется создать восточный автомобильный коридор Москва — Каспий — Казахстан — Туркменистан с выходом в Иран, Афганистан и Пакистан.

Основой проекта станет бесплатная федеральная автомагистраль М6 (Р22) «Каспий» протяженностью 1381 км, которая идет от пересечения с М4 «Дон» недалеко от Каширы в Московской области до Астрахани. Этот участок уже входит в европейский маршрут Е119 и азиатский коридор АН8, а сегмент от Волгограда до Астрахани дополнительно включен в Е40. В 2026 году власти отобрали около 20 транспортных проектов с положительными заключениями Минтранса и Минэкономики, часть из них может войти в расширение коридора вдоль Каспия.

Инициатива связана с перестройкой логистики: в 2022 году около 40% экспортных грузопотоков шли через «недружественные» страны, к 2024 году их доля сократилась до 20–25%, а объемы грузоперевозок через Иран и страны Центральной Азии выросли более чем в два раза. В 2025 году планировалось довести долю грузов через дружественные государства до 80%, включая маршрут через Иран на Каспий. Новый коридор вдоль Каспия может сократить время доставки грузов Москва — Каспий — Иран примерно на 15–20% по сравнению с частью комбинированных маршрутов.

Китайский интерес к проекту отвечает логике «Экономического пояса Шелкового пути». Пекин уже участвует в дорожных и железнодорожных проектах в Казахстане, Узбекистане и Туркменистане, а также изучает варианты дорог из Пакистана в Иран. Россия рассчитывает привлечь китайский капитал и технологии к строительству отдельных участков, мостовых переходов и узлов стыковки, в том числе через китайские госбанки и Азиатский банк инфраструктурных инвестиций.

