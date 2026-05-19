Нижегородскому фонду капремонта МКД увеличили годовой объем расходов

Правительство Нижегородской области определило в 7,07 млрд руб. объем средств, которые региональный оператор вправе израсходовать в 2026 году на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах Нижегородской области.

Этот объем средств формируется за счет взносов граждан на капитальный ремонт жилья, оператором выступает Нижегородский фонд капремонта МКД.

В 2025 году, как следует из годовой отчетности фонда, он потратил 6,63 млрд руб. на финансирование различных видов капремонта многоквартирных домов. При этом сборы с квартировладельцев составили 5,37 млрд руб. Региональный оператор выставлял счета 861,5 тыс. граждан, общая собираемость взносов за капремонт превысила 97%.

Судя по бухгалтерской отчетности регионального оператора, всего в 2025 году в фонд поступило 7,69 млрд руб. средств, в том числе 26 млн руб. прибыли фонд заработал самостоятельно. Годовые расходы на содержание фонда составили 320 млн руб., а краткосрочная кредиторская задолженность по расчетам с подрядчиками и поставщиками — 6,5 млрд руб.

