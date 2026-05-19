Honor допустил возобновление продаж смартфонов в России

Китайский производитель смартфонов Honor рассматривает возобновление продаж в России. Об этом упоминается в пояснении к бухгалтерской отчетности юрлица производителя ООО «Техкомпания Онор», передает РБК.

В документе отмечается, что в Honor обсуждают возможность «возобновить продажу товаров, что может привести к увеличению объемов продаж в 2026 году». Международный офис производителя планирует восстановить команду подразделения в России, чтобы улучшить положение Honor на российском рынке.

Согласно данным из ЕГРЮЛ, 7 апреля 2026 года гендиректором «Техкомпании Онор» стал Жань Шуньбай. Он уже возглавлял компанию с 2019 по 2022 год. Китайский производитель перестал продавать смартфоны Honor в России в 2022-м. В феврале 2025 года «Техкомпании Онор» сменила юридический адрес.