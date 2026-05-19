Французский истребитель провел разведку у границ Ленинградской области

Истребитель-бомбардировщик Dassault Mirage 2000D Военно-воздушных сил Франции с утра 19 мая вел мониторинг российской границы в районе Ленинградской области. Данные о маршруте воздушного судна появились на портале Flightradar24.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Он достиг Финского залива, развернулся над акваторией в районе Чудского озера, после чего проследовал вдоль границы РФ над территорией Эстонии и Латвии

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Он достиг Финского залива, развернулся над акваторией в районе Чудского озера, после чего проследовал вдоль границы РФ над территорией Эстонии и Латвии

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Согласно информации сервиса, самолет вылетел с военного аэродрома Эмари в Эстонии около 05:00 мск. Он достиг Финского залива, развернулся над акваторией в районе Чудского озера, после чего проследовал вдоль границы РФ над территорией Эстонии и Латвии. Примерно в 10:00 мск Mirage 2000D завершил полет.

Mirage 2000D представляет собой ударный истребитель-бомбардировщик, разработанный компанией Dassault в 1970-х годах, носитель обычных вооружений. В последний раз самолет-разведчик фиксировали вблизи границ Петербурга в конце марта.

Карина Дроздецкая