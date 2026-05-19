Проект продюсерского центра «Концепт парк» представили на премии «Твердые знаки» в Удмуртии

Компания «Концепт парк» презентовала проект продюсерского центра в рамках финального этапа бизнес-премии «Твердые знаки—2026» в Удмуртии. Номинация — «Эффективный сервис B2B». О нем экспертному совету рассказал соучредитель и исполнительный директор компании Армен Тамразов.

«Мы занимаемся разработкой сценариев парков от идеи до ее реализации. Сначала проводим анализ аудитории и социологическое исследование для погружения в среду, после чего формируем новую атмосферу локации. Мы занимаемся формированием бренда с определенными смыслами и неймингом объектов, находящихся в любой точке страны»,— пояснил господин Тамразов. Для парков рассчитывается финмодель для обеспечения стабильного кэш-флоу.

Армен Тамразов добавил, что в компании разрабатывают «жителей» этих концепций — маскотов парков. Компания занимается подбором аттракционов и разработкой тематики, огромное внимание уделяется созданию инклюзивной и доступной среды. При содействии «Концепт парка» созданы ижевский «Динополис» и московские «Парки аттракционов ПРОкачу» и «Елки в Крокусе». Кроме того, были созданы сценарии тематических парков в Екатеринбурге, Перми, Казани, Московского зоопарка. Проект «Концепт парк» был запущен 2,5 года назад. Затраты на проект за это время составили 30-35 млн руб. В его реализацию вовлечено 18 человек. Выручка компании выросла вдвое в 2025 году относительно 2024-го.

Региональная бизнес-премия «Твердые знаки» проходит в Удмуртии в пятый раз. Компании представили проекты в девяти номинациях. Их 29-30 апреля оценивал экспертный совет. Победителями будут признаны те предприниматели, чьи проекты наберут больше всего баллов. Лучших объявят на торжественной церемонии вечером 21 мая в банкетном зале «Бородинский» в Ижевске. Мероприятие пройдет в рамках празднования Дня предпринимателя.