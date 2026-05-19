В пяти районах Петербурга отключат горячую воду и отопление

В Санкт-Петербурге 19 мая в ряде районов временно отключат горячее водоснабжение и отопление из-за проведения гидравлических испытаний тепловых сетей. Об этом сообщили в ГУП «ТЭК СПб» и «Теплосеть Санкт-Петербурга».

Горячую воду из-за испытаний сетей отключат 19 мая в пяти районах Петербурга

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Горячую воду из-за испытаний сетей отключат 19 мая в пяти районах Петербурга

Проверки затронут Невский, Красногвардейский, Пушкинский, Приморский и Адмиралтейский районы города.

Накануне, 18 мая, аналогичные работы уже проводились в отдельных районах Петербурга и Ленинградской области. Тогда отключения коснулись Невского, Колпинского и Пушкинского районов, а также Всеволожского района Ленобласти.

Матвей Николаев