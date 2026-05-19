На трассе М-10 в Новгородской области грузовик съехал в кювет
В Новгородском округе произошло ДТП с участием грузового автомобиля на федеральной трассе М-10. Об этом сообщили в региональном управлении защиты населения.
Авария произошла в районе деревни Подберезье. Прибывшие на место экстренные службы обнаружили грузовик FAV, съехавший в кювет.
В результате происшествия пострадал 46-летний водитель автомобиля. Мужчину госпитализировали в Новгородскую областную больницу бригадой скорой помощи.