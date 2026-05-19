Создательницу финансовой пирамиды осудили в Иркутске за хищение 180 млн руб.

Кировский райсуд Иркутска вынес приговор в отношении местной женщины по делу о хищении свыше 180 млн руб. у более чем 250 граждан. Подсудимую признали виновной в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и назначили 12 лет и девять месяцев колонии общего режима со штрафом в размере 500 тыс. руб., сообщает прокуратура региона.

По версии следствия, в период с 2016-го по 2019 год фигурантка дела, являясь фактическим бенефициаром коммерческой фирмы, разработала ряд схем по привлечению сбережений граждан в качестве инвестиций по типу финансовой пирамиды. Правоохранители установили, что злоумышленница создала в соцсети группу, через которую привлекала вкладчиков.

Она анонсировала им сделки по выкупу имущества должников, которое впоследствии можно было якобы продать по более выгодной цене. С жертвами аферистка заключила договоры оказания различных услуг, которые носили характер займа под проценты. Полученные средства мошенница присваивала себе, следует из материалов дела.

Чтобы скрыть хищения, говорится в сообщении ведомства, жительница Приангарья создала фиктивные финансовые проекты, в том числе связанные с дистанционным обучением и выпуском подложных векселей. От ее действий пострадали жители Москвы, Санкт-Петербурга, Иркутской, Астраханской, Брянской областей и других регионов.

Александра Стрелкова