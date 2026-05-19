Путин сменил посла России в Марокко

Президент России Владимир Путин освободил Владимира Байбакова от должности чрезвычайного и полномочного посла России в Марокко. Вместо него на пост назначен Игорь Беляев. Оба указа опубликованы на сайте правовой информации.

Владимир Байбаков работал послом в Марокко с 27 мая 2022 года. На дипломатической работе с 1980 года. В 2008–2014 годах был послом в Мавритании, в 2015–2021 годах — замдиректора Департамента информационного обеспечения МИД, в 2021–2022 годах — послом по особым поручениям МИД.

Игорь Беляев пришел в МИД в 1989 году. В 2003–2009 годах был советником посольства в Сирии, в 2009–2017 годах — замдиректора Департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД, в 2017–2022 годах — послом России в Алжире, в 2022 году был снова назначен замдиректора ближневосточного департамента.