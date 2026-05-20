Башкирия на 30% увеличила поставки зерновых на внутрироссийский рынок

За четыре с половиной месяца года сельскохозяйственные производители Башкирии поставили в другие субъекты России более 237 тыс. тонн зерна и зернопродуктов. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

Продукция из Башкирии поставлялась в 13 регионов России. Лидером по экспорту является пшеница, объем вывоза которой составил около 155,3 тыс. тонн. Отгрузка ячменя составила около 66,5 тыс. тонн, семян подсолнечника — более 3,9 тыс. тонн, ржи — более 2,9 тыс. тонн.

Фитосанитарные экспертизы не выявили в партиях продукции карантинных организмов.

В первые пять месяцев прошлого года объемы поставок на внутрироссийский рынок были меньше на 30% и составляли 182,2 тыс. тонн.

Идэль Гумеров