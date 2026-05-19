В Татарстане 80% жителей готовы работать с нейроотличными коллегами

Большинство жителей Татарстана положительно относятся к работе с нейроотличными людьми или с людьми с ментальными расстройствами: 29% респондентов заявили, что готовы работать в одной команде с такими людьми, еще 51% — скорее готовы. Об этом сообщила пресс-служба hh.ru.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Наиболее открытыми оказались молодые соискатели 18–24 лет. Почти половина представителей этого возраста ответили, что однозначно согласны работать с нейроотличными коллегами.

При этом мнения о необходимости рассказывать о ментальных особенностях на работе разделились. Часть опрошенных считает, что делать это необязательно, если состояние не влияет на выполнение обязанностей, другие — что открытость помогает лучше понимать друг друга и эффективнее взаимодействовать в коллективе.

Исследование также показало рост интереса к корпоративной психологической поддержке. По данным hh.ru, количество вакансий с упоминанием психологической помощи для сотрудников за два года выросло на 71%.

