В Уфе начали разбирать памятник федерального значения Дом Боровского

В центре Уфы начали разбирать деревянный памятник культуры федерального значения — Дом Боровского, расположенный на улице Чернышевского, 83, сообщает UTV со ссылкой на «Архзащиту» Уфы.

Согласно паспорту объекта, здесь проводятся работы по сохранению объекта культурного значения. Заказчиком является АО «Компания Уфаойл», подрядчиком — ООО «Строй Подряд Сервис».

Как сообщил телеканалу руководитель Башкультнаследия Салават Кулбахтин, реставрация проходит согласно проектной документации, но специалисты намерены проверить ход работ.

«Мы в рамках выданного разрешения проводим план надзорных мероприятий. Будем следить», — отметил Салават Кулбахтин (цитата по UTV).

В 1900 году в квартире В. Н. Крохмаля в недавно построенном доме Боровских по тогдашней улице Уфимской побывал российский социал-демократ Владимир Ильич Ульянов (Ленин), сообщал историк Научно-производственного центра по охране и использованию недвижимых объектов культурного наследия Башкирии Павел Егоров.

Как отмечает «РБК-Уфа», в 2024 году дом был продан на торгах «Компании Уфаойл» за 28,5 млн руб. Генеральный директор «Компании Уфа Ойл», вице-президент Российского топливного союза Ринат Фаттахов сообщал изданию о планах реставрации Дома Боровского с приспособлением под ресторан, которая может обойтись в 100 млн руб.

Майя Иванова