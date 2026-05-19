Трем пострадавшим от укусов гадюк в Удмуртии понадобилась помощь токсикологов

Три жителя Удмуртии, пострадавшие от укусов гадюк, обратились к токсикологам ГКБ №6 в Ижевске в первой половине мая. Двое из них попали в токсикологическое отделение в состоянии легкой и средней тяжести, у одного из пациентов случился анафилактический шок. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.

«В Граховском районе мужчина пошел топить баню и обнаружил там змею. Попытался самостоятельно избавиться от рептилии, но она успела его укусить. У мужчины после укуса развился анафилактический шок. Спустя несколько часов он был доставлен в Ижевск в токсикологическое отделение, где четыря дня провел в реанимации»,— рассказала Алина Омелина, заведующая токсикологическим отделением ГКБ №6. Пострадавший переведен в общую палату и находится под наблюдением врачей.

Симптомы от укуса змеи проявляются резкой болью в месте укуса нарастающим отеком. Возможны головокружение, слабость, тошнота, отек гортани. Врачи рекомендуют не заниматься самолечением и не отсасывать яд рептилий из ран.