Проект стратегии развития химпрома внесут в правительство до конца года

Власти готовят проект стратегии развития химической промышленности России до 2050 года. Его планируется внести в правительство до конца этого года, заявил замглавы Минпромторга Михаил Юрин.

Документ учтет приоритеты развития химпрома для достижения технологической независимости и технологического лидерства, рассказал замминистра. Также стратегия учтет развитие новых технологий, научно-производственной инфраструктуры, кадрового потенциала и мер господдержки.

«Ведется разработка стратегии развития химической промышленности Российской Федерации до 2050 года. Проект стратегии развития химической промышленности 2050 будет внесен в правительство России до конца 2026 года»,— сказал господин Юрин в кулуарах форума «Повышение производительности труда» (цитата по «РИА Новости»).