В Александровском суде может смениться председатель

Александровский суд Пермского края может возглавить судья из Чайковского. Как следует из повестки ближайшего заседания квалификационной коллегии судей (ККС) Пермского края, на должность руководителя Александровского суда претендует Александра Шлегель, занимающая должность судьи Чайковского городского суда.

В настоящее время Александровский суд возглавляет Юлия Елистратова. Она была назначена на эту должность на шестилетний срок полномочий указом президента РФ Владимира Путина в декабре 2020 года.

Александра Шлегель в 2004 году окончила Пермский государственный университет, работала секретарем судебного заседания и делопроизводителем в Александровском суде, приставом, помощником и заместителем прокурора Губахи. С 2018 года — помощник судьи Губахинского суда. В августе 2020 года назначена судьей Чайковского городского суда Пермского края.