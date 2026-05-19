В Татарстане перед сотрудниками АО «СК «Татфлот» и ООО «Химинвест-НК» погасили задолженность по заработной плате. Об этом сообщила пресс-служба регионального Минтруда.

В Татарстане двум компаниям помогли погасить долги по зарплате перед сотрудниками

В Татарстане двум компаниям помогли погасить долги по зарплате перед сотрудниками

«СК «Татфлот» выплатило 399 тыс. руб. 11 работникам, ООО «Химинвест-НК» перечислило 16 сотрудникам 1,9 млн руб. задолженности по зарплате.

Согласно данным Rusprofile, «Химинвест-НК» основано в 2005 году в Нижнекамске и находится в процедуре банкротства. Компания занимается производством штукатурных работ.

«СК «Татфлот» зарегистрировано в Казани в феврале 2004 года и работает в сфере перевозки грузов по внутренним водным путям. В настоящее время компания также находится в процессе банкротства.

Анна Кайдалова