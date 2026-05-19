На дороге «Урма-Губден» в Дагестане после ливней произошли масштабные разрушения

На автомобильной дороге «Урма — Губден» в Дагестане после сильных ливней произошли серьезные повреждения дорожной инфраструктуры. Об этом сообщили в ГКУ «Дагестанавтодор».

По данным учреждения, наиболее сложная ситуация сложилась на участке с 13-го по 16-й километр трассы. В результате размыва водопропускных труб произошло разрушение дорожного полотна и образование оврагов глубиной от 5 до 10 м.

Кроме того, на дороге зафиксированы многочисленные обвалы скальных пород общим объемом более 24 тыс. куб. м. Также повреждены откосы, дорожная одежда и земляное полотно на протяжении более 1,9 км.

В настоящее время на объекте ведутся аварийно-восстановительные работы. Дорожные службы расчищают завалы, устраняют просадки и восстанавливают водопропускные трубы. В работах задействованы две подрядные организации, девять единиц спецтехники и 15 специалистов.

На период ремонта движение транспорта организовано по объездным маршрутам через автодороги Махачкала — Буйнакск — Леваши — Гуниб и Манас — Сергокала — Первомайское с выходом на трассу Леваши — Сергокала.

В «Дагестанавтодоре» сообщили, что завершить аварийно-восстановительные работы планируется во второй половине июня 2026 года.

Валерий Климов