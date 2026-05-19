Южный окружной военный суд вынес приговор по делу о переводе криптовалюты террористам

Южный окружной военный суд рассмотрел уголовное дело о финансировании терроризма и вынес обвинительный приговор. Об этом сообщили в суде.

Как установил суд, 25 сентября 2021 года подсудимый, находясь в Махачкале, перевел криптовалюту на счет международной террористической организации, запрещенной на территории России. По версии следствия, таким образом он намеревался оказать финансовую поддержку участникам террористической деятельности.

Действия фигуранта квалифицированы по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности в форме финансирования терроризма). Суд назначил ему наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Первые два года осужденный проведет в тюрьме.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке.

Валерий Климов