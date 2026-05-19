AGP рассказала о новом курсе для руководителей на премии «Твердые знаки» в Удмуртии

«Академия профессионального управления» (AGP Promotion) презентовала проект обучающего курса «Руководитель-лидер» для предпринимателей в рамках финального этапа бизнес-премии «Твердые знаки—2026» в Удмуртии. Номинация — «Эффективный сервис B2B». О программе экспертному совету рассказал основатель компании Артем Губарец.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Артем Губарец

Фото: Мария Бакланова Артем Губарец

Фото: Мария Бакланова

«Мы развиваем руководителей персонально и по сути являемся тренажерным залом для них. То, что мы создали, не существовало в России. Мы считаем, что руководитель — это профессия, и его нужно обучать так же индивидуально, как инструктор учит вождению»,— отметил он.

Артем Губарец обратил внимание экспертов на то, что если руководитель некомпетентен, то сотрудники не будут увлечены работой. Поэтому они создали школу для развития управленцев. В сравнении с 2024-м в 2025 году количество студентов на курсе выросло на 150% — с 20 до 50 человек по всей страны. Программа обучения длится восемь недель, всего в год проводится пять потоков.

Региональная бизнес-премия «Твердые знаки» проходит в Удмуртии в пятый раз. Компании представили проекты в девяти номинациях. Их 29-30 апреля оценивал экспертный совет. Победителями будут признаны те предприниматели, чьи проекты наберут больше всего баллов. Лучших объявят на торжественной церемонии вечером 21 мая в банкетном зале «Бородинский» в Ижевске. Мероприятие пройдет в рамках празднования Дня предпринимателя.