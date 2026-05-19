Минэкологии Башкирии выявило незаконную добычу полезных ископаемых под Мелеузом

Рядом с селом Хлебодаровка Мелеузовского района обнаружена незаконная добыча строительного камня, сообщает пресс-служба министерства природопользования и экологии Башкирии.

Специалисты местного комитета министерства, выявившие нарушения, не зафиксировали момент добычи и погрузки полезных ископаемых, однако нашли следы протекторов шин. Предположительно, они относятся к погрузчику и грузовому транспорту.

Итоги проверки зафиксированы в акте, материалы переданы в прокуратуру и районный отдел МВД. Правоохранительные органы должны провести оперативно-розыскные мероприятия и установить нарушителей.

Идэль Гумеров