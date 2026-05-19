На развитие нижегородских энергосетей в 2026 году выделят 17 млрд рублей

«Россети» планируют направить более 17 млрд руб. на модернизацию и развитие энергетической инфраструктуры в Нижегородской области в 2026 году, рассказал руководитель компании Андрей Рюмин на встрече с губернатором Глебом Никитиным на полях ЦИПР. В том числе планируется завершить реконструкцию магистральной подстанции, питающей юго-восток Нижнего Новгорода, Кстовский район и Богородский округ, а в Ольгине и Новинках ввести новые объекты 110 кВ.

На ремонтную программу 2026 года в Нижегородской области «Россети» запланировали 3,2 млрд руб. — на 200 млн руб. больше по сравнению с прошлым годом.

Как писал «Ъ-Приволжье», на строительство электросетей под комплексное развитие Новинок и Ольгина привлекли 5,9 млрд руб. инфраструктурных облигаций.

Галина Шамберина