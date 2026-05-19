Аэропорт Пулково ввел ограничения на полеты

В международном аэропорту Пулково ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Как сообщили в пресс-службе воздушной гавани, мера направлена на обеспечение безопасности полетов.

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ В Ленобласти введен режим опасности БПЛА

На момент публикации часть рейсов, следующих в Петербург, находится в зоне ожидания или перенаправляется на запасные аэродромы. Пассажирам рекомендовано уточнять статус вылета в справочных службах авиакомпаний. О сроках снятия ограничений не сообщается.

Отметим, что в Ленинградской области 19 мая объявлена опасность беспилотных летательных аппаратов. Власти региона допустили возможное снижение скорости мобильного интернета.

Карина Дроздецкая