Аэропорт Пулково ввел ограничения на полеты
В международном аэропорту Пулково ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Как сообщили в пресс-службе воздушной гавани, мера направлена на обеспечение безопасности полетов.
В Ленобласти введен режим опасности БПЛА
Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ
На момент публикации часть рейсов, следующих в Петербург, находится в зоне ожидания или перенаправляется на запасные аэродромы. Пассажирам рекомендовано уточнять статус вылета в справочных службах авиакомпаний. О сроках снятия ограничений не сообщается.
Отметим, что в Ленинградской области 19 мая объявлена опасность беспилотных летательных аппаратов. Власти региона допустили возможное снижение скорости мобильного интернета.