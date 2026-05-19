Ушла из жизни заведующая кафедрой валеологии УдГУ Наталья Шлык

На 84-м году жизни после продолжительной болезни умерла доктор биологических наук, заведующая кафедрой валеологии и медико-биологических основ физической культуры УдГУ Наталья Шлык. Об этом сообщает пресс-служба Республиканского врачебно-физкультурного диспансера №3.

«Наталья Ивановна принимала активное участие в составлении программ и редактировании статей сотрудников диспансера, итоговых сборников всероссийских научно-практических конференций, проводимых Республиканским врачебно-физкультурным диспансером»,— говорится в некрологе.

Научными интересами Натальи Шлык были спортивная физиология и медицина, она вела работу по внедрению в обследование спортсменов метода вариабельности сердечного ритма. Она является автором более 300 научных работ. Наталья Шлык носила звания отличника высшей школы СССР и почетного работника высшего образования России.

Прощание состоится в похоронном доме «Вознесение» в Ижевске 19 мая в 14:00 на улице Буммашевской, 7/3.