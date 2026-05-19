С начала года Татарстан получил 49,6 млрд рублей из федерального бюджета
В бюджет Татарстана по состоянию на 1 мая поступило 49,6 млрд руб. целевых межбюджетных трансфертов из федерального бюджета. Об этом сообщила пресс-служба Минфина республики.
С начала года Татарстан получил 49,6 млрд рублей из федерального бюджета
Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ
Большую часть средств составили субсидии — 43,9 млрд руб. Еще 3,6 млрд руб. регион получил в виде субвенций, 1,9 млрд руб. — в качестве иных межбюджетных трансфертов. Также из федеральных фондов поступило 245 млн руб.
Всего в 2026 году республика рассчитывает получить из федерального бюджета 93,6 млрд руб.