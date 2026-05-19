Суд признал незаконным генплан Зубовского сельсовета по иску прокуратуры

Суд признал недействующим генеральный план сельского поселения по распоряжению землями лесного фонда площадью более 7 га, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии. С иском обратилась Башкирская природоохранная межрайонная прокуратура.

Установлено, что генеральный план утвержден решением Зубовского сельсовета.

Однако орган местного самоуправления не согласовал проект документа с уполномоченным ведомством, и в состав земель населенных пунктов незаконно включили земли лесного фонда Уфимского лесничества общей площадью более 7 га.

