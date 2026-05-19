Более половины жителей Прикамья удовлетворены качеством дорог

Удовлетворенность жителей Пермского края качеством дорог в регионе составляет 55,9%. Этот показатель соответствует среднему по стране, следует из доклада министра транспорта Прикамья Сергея Вешнякова. Как сообщил министр на сегодняшнем заседании комитета краевого парламента по развитию инфраструктуры, всего в 2025 году было построено и реконструировано 13 объектов дорожного хозяйства общей протяженностью 17,6 км. Так, Прикамье вошло в тройку лидеров ПФО по качеству дорог.

Сергей Вешняков рассказал также, что в 2026 году планируется завершить строительство и реконструкцию нескольких крупных дорожных объектов. Среди них — второй этап строительства ТР-53 «Переход улицы Старцева — проспекта Октябрят — улицы Целинной», реконструкция путепровода в створе Монастырской улицы и участок по улице Карпинского от улицы Мира до шоссе Космонавтов. Ожидается, что в 2026–2027 годах в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» нормативное состояние дорог агломерации достигнет 85,09%.