Адвоката из Астрахани подозревают в продаже своих «связей» в органах за 1,8 млн руб.

В Астрахани возбудили уголовное дело в отношении адвоката Адвокатского бюро города. Следствие подозревает его в покушении на мошенничество в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщили в региональном СУ СКР.

Фото: Первый кассационный суд общей юрисдикции

По версии следствия, в феврале этого года фигурант сообщил супруге осужденного, что имеет связи в правоохранительных органах и суде. Адвокат пообещал помочь женщине смягчить наказание ее мужу. За свои услуги подозреваемый потребовал 1,35 млн руб., позже сумма увеличилась до 1,85 млн руб.

Получить деньги адвокату не удалось: 15 мая 2026 года его задержали сотрудники регионального УФСБ. Расследование уголовного дела продолжается.

Адвокатское бюро города Астрахани работает в сфере юридических услуг с 2003 года. Управляющим партнёром с 2019 года является Алмасхан Мергенов. Офис компании находится на ул. Набережная Приволжского затона, 17 к. 1.

