Нижегородка получила условный срок за хищение 2,4 млн рублей у брата — бойца СВО

Варнавинский райсуд Нижегородской области приговорил молодую жительницу к трем годам условно за хищение 2,4 млн руб. с банковской карты брата — участника СВО. Ее признали виновной в мошенничестве по ч. 4 ст. 159 УК РФ, сообщили в областном суде.

Установлено, что подсудимая похищала деньги с января по апрель 2024 года и с апреля по сентябрь 2025 года. Вину она признала, в содеянном раскаялась.

Кроме условного срока ее обязали не менять постоянное место жительства без уведомления контролирующего органа. Приговор в законную силу не вступил.

Галина Шамберина