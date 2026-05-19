В Ленобласти ввели режим опасности атаки БПЛА

В воздушном пространстве Лужского района Ленинградской области объявлена опасность БПЛА. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Из-за атаки БПЛА в регионе возможны отключения интернета

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Из-за атаки БПЛА в регионе возможны отключения интернета

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По словам главы Ленобласти, в связи с введенными ограничениями не исключается временное снижение скорости мобильного интернета.

UPD 10:02: власти Ленобласти объявили опасность БПЛА в воздушной пространстве всего региона.

Как писал ранее «Ъ Северо-Запад», в ночь на 19 мая силами и средствами ПВО над Новгородской областью уничтожили 12 вражеских БПЛА.

Карина Дроздецкая